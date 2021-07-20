Türkiye Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Son anda kurtuldular

Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Son anda kurtuldular

Türkiye

Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Son anda kurtuldular

Aksaray’da yolcu otobüsünün arka tekerlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcu otobüsünün alevlerin içinde kaldığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

20 Temmuz 2021, Salı 01:15 Son Güncelleme:
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Olay, saat 23.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu, Alayhan Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kayseri´den Antalya´ya giden Halil Akçakoca yönetimindeki 38 ZA 333 plakalı yolcu otobüsünün arka tekeri, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Otobüsün arkasından duman çıktığını fark eden sürücü Akçakoca, aracı hemen emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi akaryakıt istasyonundan aldıkları yangın tüpü ile yapan otobüs şoförleri alevleri söndüremedi. Yolcu otobüsünün alevler içerisinde kaldığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamarasıyla görüntülendi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından yanan otobüsü söndürdü. Bazı yolcuların otobüsün bagaj kısmında bulunan eşyaları da yandı. Yolcular olay yerine gelen aynı firmaya ait başka bir otobüs ile gidecekleri yerlere götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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