Dünya Yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 22 ölü, 14 yaralı

Yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 22 ölü, 14 yaralı

Dünya

Yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 22 ölü, 14 yaralı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’nın Plateau eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 22:25 Son Güncelleme:
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Ulusal basında yer alan habere göre, Bauchi eyaletinden hicri takvime göre yeni yıl ibadetinden dönen kişiler, Plateau eyaletinin Jos-Zaria kara yolunda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Öte yandan Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. - Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

AA

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