Yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 22 ölü, 14 yaralı

Ulusal basında yer alan habere göre, Bauchi eyaletinden hicri takvime göre yeni yıl ibadetinden dönen kişiler, Plateau eyaletinin Jos-Zaria kara yolunda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Öte yandan Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. - Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

AA