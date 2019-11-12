Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

ABD'nin Chicago kentinde bulunan O'Hare Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan bir uçak pistten çıktı.

Karlı pist zemininde kayan yolcu uçağı bir anda savruldu.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yolcuların panik içinde bağırdıkları duyulurken, uçağın kanadının durduktan sonra zemine temas ettiği görülüyor.

38 yolcunun bulunduğu uçak, kimse zarar görmeden tahliye edildi.

İşte o anlar: