Yolda yürürken başına çanak anten düştü

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE (DHA)







