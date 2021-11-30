Türkiye Yolda yürürken başına çanak anten düştü

Yolda yürürken başına çanak anten düştü

Türkiye

Yolda yürürken başına çanak anten düştü

Niğde'de kuvvetli rüzgar, kent merkezinde de etkili oldu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. İstasyon Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin başına ise çanak anten düştü.

30 Kasım 2021, Salı 19:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE (DHA)

İlgili Haberler
Hava ulaşımına fırtına engeli! Bazı uçak seferleri iptal edildiŞiddetli fırtına cami minaresini yıktı



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
COVID-19 belasından kurtulamayacak mıyız?
Hakan Çelik
Şirin Sever
'Yarının Sultanları'
Şirin Sever
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sayın İmamoğlu! Cem Mansur’u görevden alan kim?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Adam gibi
Rauf Tamer
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AFAD teyakkuza geçti! Deniz taştı, sular ilçe merkezine ulaştı