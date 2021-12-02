Dünya Yolsuzluk iddialarıyla istifa etmişti... Siyaseti tamamen bıraktı!

Yolsuzluk iddialarıyla istifa etmişti... Siyaseti tamamen bıraktı!

Dünya

Yolsuzluk iddialarıyla istifa etmişti... Siyaseti tamamen bıraktı!

Hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları üzerine istifa eden Avusturya'nın eski başbakanı Sebastian Kurz, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

02 Aralık 2021, Perşembe 14:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avusturya’da "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Sebastian Kurz, görevinden Istifa etmişti.

SİYASETİ BIRAKTIĞINI DUYURDU

Merkez sağcı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı olarak parlamentoda kalmaya devam eden 

Kurz bugün siyaseti bıraktığını duyurdu.

Kurz Viyana'da gazetecilere verdiği demeçte, ailesine zaman ayırmak istediğini söyleyerek, "Bugün hayatımda yeni bir sayfa açılıyor" dedi.

MUHALEFET 'İSTİFA YETMEZ' DEMİŞTİ

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela-Rendi Wagner, Kurz’un istifasının özünde çok da bir anlam ifade etmediğini, parti genel başkanı olduğu sürece "gölge başbakan" olarak "Kurz düzeni"ni sürdüreceğini iddia etmişti.

GÜNLERCE KONUŞULAN YOLSUZLUK SKANDALI

Savcılık; rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Başbakan Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı.

2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığının bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiası ülkede uzunca bir süre konuşulmuştu. 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Neredesin Bolu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD Büyükelçiliği'nde bomba paniği!