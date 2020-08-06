Magazin Yonca Evcimik'in avukatından açıklama: Borçlarını erteledi

Yonca Evcimik'in avukatından açıklama: Borçlarını erteledi

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Yonca Evcimik'in avukatından açıklama: Borçlarını erteledi

Yonca Evcimik hakkında çıkan haciz haberlerine, avukatı aracılığıyla açıklık getirdi.

06 Ağustos 2020, Perşembe 09:36 Son Güncelleme:
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Yonca Evcimik, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada yaklaşık 1 milyon liralık kredi borcunu ödeyemediği ve bu yüzden de ipotek gösterdiği evinin satışa çıkarılmak üzere İcra Müdürlüğü’ne başvurduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Evcimik’in avukatının basına yolladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

Yonca Evcimik pandemi süreci nedeniyle, yasal düzenlemeler çerçevesinde kredi ödemeleri yönünden erteleme talebinde bulunulmuştur. Bu talebi de ilgili banka tarafından kabul edilmiş durumdadır. Başlatılan bir icra takibi söz konusu değildir.


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