Yonca Evcimik’ten 57 yaş pozu!

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, yeni yaşını iddialı pozlarıyla kutladı. Yıllara meydan okuyan Evcimik, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı.

Evcimik, paylaşımına, “Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım” notunu düştü.

Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yonca Evcimik’in gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Hakan Peker, Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler de Evcimi'in yeni yaşını kutladı.

Yonca Evcimik, geçtiğimiz aylarda gençlik sırlarını 10 maddede özetlemişti:

1- He rgün 10 bin adım atıyor ve yazları bir saat yüzüyorum.

2- Yemekte ipin ucunu kaçırırsam ertesi gün az yiyorum.

3- Bol bol su içiyorum.

4- Negatif insanlardan kaçıyorum, yoksa ömrümü yerler.

5- Keyifli ortamlarda bulunuyorum.

6- Arada Bodrum'daki 'Yoncimik Cumhuriyeti' dediğim evime kaçıyorum.

7- Güzellik adına kozmetik ve teknolojik gelişmeleri takipteyim.

8- Uykuma önem veriyorum.

9- Makyaj yapmıyorum.

10- İki şansım var: Bizde gençlik genetik ve minyonuz.







