Yapması keyifli, yemesi ayrı bir keyifli olan yonca poğaça tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için yonca poğaça tarifi arıyor ya da yonca poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yonca poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

YONCA POĞAÇA TARİFİ

Yonca poğaça malzemeleri

2 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 veya 4 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

50 gram ılık margarin

1 küçük paket yaş maya

2 tane yumurta beyazı içine sarisi üstüne sürülecek

Alabildiği kadar un

İç harcı için;

Beyaz peynir

Üzeri için

Kırmızı biber

Yonca poğaça yapılışı

Un ve yumurtanın sarısı hariç malzemelerin hepsini iyice karıştırın. Yavaşça unu ekleyin. Hamurunuz kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur olsun ve iyice yoğurun ki güzel kabarsın. Hamurunuzu iyice sarıp 1, 5 veya 2 saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan yumurtadan biraz daha küçük bezeler alın. Önce çay tabağı kadar açın. Bıçakla orta kısma gelmeden 4 tarafından kesin. Kestiğiniz her kısmın ortasına biraz beyaz peynir koyun ve yaprak şeklinde içe doğru kıvırarak hamurun içine doğru sıkıştırın. Diğer üç kısmı da aynı şekilde tek tek içe doğru getirip uçlarını iyice sıkıştırın ve çiçek şeklini alınca yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Kırmızı biberi bıçakla veya yuvarlak oyacakla kesin poğaçaların tam ortasına yerleştirin ve tepside en az 25 dakika dinlendirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirip servis yapın.



