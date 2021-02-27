Yonca poğaça tarifi ve yapılışı: Yonca poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Hem sunumu güzel hem de lezzeti enfes poğaça yapmak isteyenler yonca poğaça tarifi ile birbirinden lezzetli tarifler yapıyor. Sunuma önem ver3enler yonca poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız yonca poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
27 Şubat 2021, Cumartesi 12:16 Son Güncelleme:
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Yapması keyifli, yemesi ayrı bir keyifli olan yonca poğaça tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için yonca poğaça tarifi arıyor ya da yonca poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yonca poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
YONCA POĞAÇA TARİFİ
Yonca poğaça malzemeleri
- 2 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 3 veya 4 çorba kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 50 gram ılık margarin
- 1 küçük paket yaş maya
- 2 tane yumurta beyazı içine sarisi üstüne sürülecek
- Alabildiği kadar un
İç harcı için;
- Beyaz peynir
Üzeri için
- Kırmızı biber
Un ve yumurtanın sarısı hariç malzemelerin hepsini iyice karıştırın. Yavaşça unu ekleyin. Hamurunuz kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur olsun ve iyice yoğurun ki güzel kabarsın. Hamurunuzu iyice sarıp 1, 5 veya 2 saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan yumurtadan biraz daha küçük bezeler alın. Önce çay tabağı kadar açın. Bıçakla orta kısma gelmeden 4 tarafından kesin. Kestiğiniz her kısmın ortasına biraz beyaz peynir koyun ve yaprak şeklinde içe doğru kıvırarak hamurun içine doğru sıkıştırın. Diğer üç kısmı da aynı şekilde tek tek içe doğru getirip uçlarını iyice sıkıştırın ve çiçek şeklini alınca yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Kırmızı biberi bıçakla veya yuvarlak oyacakla kesin poğaçaların tam ortasına yerleştirin ve tepside en az 25 dakika dinlendirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirip servis yapın.