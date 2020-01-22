Kış mevsiminin başında veya sonunda yada mevsim ortasında yorganları temizlemek istiyorsanız ve yorgan nasıl temizlenir bilgi almak istiyorsanız "yorgan nasıl yıkanır, çamaşır makinesinde yorgan yıkama yöntemleri" detaylar haberimizde.

Yorgan nasıl yıkanır?

Çamaşır makinesinde yorgan nasıl yıkanır?

Çamaşır makinesinde yıkanacak olan yorgan elyaf ise 30 - 40 derecelik programlarda yıkaya bilirsiniz. Sıkmasını da 500 - 600 dereceye ayarlamanız yeterli olacaktır.

Eğer kuş tüyü yorgan yada pamuk yorgan kullanıyorsanız makinenin en hassas programında yıkamalısınız. Pamuk yorganı kuruturken düz bir zemine yayıp kurutmayı tercih edin. Böylece pamuklar bir yerde toplanmayacaktır.

Yün yorgan kullanıyorsanız ve makinenin içerisine sığacak ebatlarda ise yün yorganı da çamaşır makinesinde yünlü yıkama programında yıkayabilirsiniz. Kuruturken düz bir zemine serip kurutun. Böylece yünler bir yerde toplanmayacaktır.

Elde yorgan nasıl yıkanır?

Makineye sığmayan yorganları elde bir leğenin içerisinde yada küvette yıkayabilirsiniz. Soğuk suyun içerisine yorganı basın ve 1 - 2 saat bekletin. Ardından suya, yünlü çamaşırlar için kullandığınız deterjandan ekleyin. Yorganı çevire çevire yıkayın. Bu işlemden sonra suyu boşaltın ve bol suyla yorganı durulayın.

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