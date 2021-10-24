Sebze ve et ile hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli olan yörük kebabı tarifi, biraz sulu bir yemektir. Peki, yörük kebabı nasıl yapılır? Tadına doyum olmayan yörük kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

YÖRÜK KEBABI TARİFİ

Yörük kebabı malzemeler

450 gram kuşbaşı (kuzu ya da oğlak)

1 adet kabak

250 gram arpacık soğan

1 adet havuç

1 adet küçük patates

1 su bardağı haşlanmış erişte

100 gram taze fasulye

Tuz

Karabiber

30 ml zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

YÖRÜK KEBABI YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alın. Tencere kızınca içerisine soğan ve etleri atarak soteleyin. Kavrulan arpacık soğanları başka bir kaba alarak etlerin üzerine 1 çay bardağı su ekleyin, kısık ateşte pişmeye bırakın. Eşit boyutlarda kabak, patates ve taze fasulyeleri doğrayın. Et pişmeye yakın sebzeleri içerisine ekleyin ve bir miktar daha su koyarak pişmeye bırakın. Piştiğinde içerisine önceden haşlanmış erişteleri ekleyerek karıştırın. Sıcakken servis edin.



