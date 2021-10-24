Yörük kebabı nasıl yapılır? Yörük kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Antalya'nın yöresel lezzetlerinden birisi olan yörük kebabı tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, yörük kebabı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yörük kebabı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
24 Ekim 2021, Pazar 14:44 Son Güncelleme:
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Sebze ve et ile hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli olan yörük kebabı tarifi, biraz sulu bir yemektir. Peki, yörük kebabı nasıl yapılır? Tadına doyum olmayan yörük kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
YÖRÜK KEBABI TARİFİ
Yörük kebabı malzemeler
- 450 gram kuşbaşı (kuzu ya da oğlak)
- 1 adet kabak
- 250 gram arpacık soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet küçük patates
- 1 su bardağı haşlanmış erişte
- 100 gram taze fasulye
- Tuz
- Karabiber
- 30 ml zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alın. Tencere kızınca içerisine soğan ve etleri atarak soteleyin. Kavrulan arpacık soğanları başka bir kaba alarak etlerin üzerine 1 çay bardağı su ekleyin, kısık ateşte pişmeye bırakın. Eşit boyutlarda kabak, patates ve taze fasulyeleri doğrayın. Et pişmeye yakın sebzeleri içerisine ekleyin ve bir miktar daha su koyarak pişmeye bırakın. Piştiğinde içerisine önceden haşlanmış erişteleri ekleyerek karıştırın. Sıcakken servis edin.