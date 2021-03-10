YouTube ABD dışındaki içerik üreticilerden vergi kesecek

YouTube, birkaç hafta içinde üreticilerin kendisine vergi miktarını belirlemek için AdSense üzerinden vergi bilgilerini göndermelerini istedi. Vergi bilgilerini göndermeyen kişiler için ise 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra dünya genelindeki toplam kazançlarından yüzde 24’lük kesintilerin yapılabileceğini açıkladı.

AdSense online vergi aracı, içeril üreticilere, ABD vergilerinin geçerli olup olmadığını belirlemek üzere içerik üreticilerine altı adımda birtakım sorular soruyor.

Google yapmış olduğu değişikliğin sebebi hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Google, ABD Milli Gelirler Yasası’nın 3. Bölümü uyarınca ABD dışında para kazanan tüm içerik üreticilerden vergi bilgileri toplamakla ve ABD’deki izleyicilerden gelir elde etmeleri halinde söz konusu içerik üreticilerin kazançlarından vergi kesintisi yapmakla yükümlüdür.

ABD dışındaki içerik üreticilerle ilgili olarak, Hizmet Şartlarımızı yakında güncelleyeceğiz. Söz konusu güncellemeler yapıldığında, YouTube’dan elde ettiğiniz kazançlar ABD vergileri bağlamında imtiyaz hakkı olarak değerlendirilecek. Bu değişiklik, kazançlarınızın nasıl vergilendirildiğini etkileyebilir ve Google, ABD yasaları uyarınca vergi kesintisi yapabilir.”

Vergi bilgileri sağlandığında ABD vergileri yalnızca AdSense’ten elde edilen ABD’deki aylık kazançlar (reklam görüntülemeleri, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers ve Kanal Üyelikleri aracılığıyla ABD’deki izleyicilerden elde edilen gelir) için geçerli olacak. Vergi bilgilerinin sağlamaması durumunda ise vergi oranı için varsayılan olarak daha yüksek bireysel yedek stopaj oranı (dünya genelindeki kazançlarınızın %24’ü) geçerli olabilir. Söz konusu değişikliğin kazançlar üzerindeki olası etkisini hesaplamak için talimatların uygulanması gerektiği açıklandı.



