YouTube, platforma corona virüs salgınıyla ilgili onaylanmış videoların bulunduğu bir bölüm ekleyecek.

YouTube'a yüklenen yetkili haber kuruluşları ve yerel sağlık yetkilileri listesinden yola çıkarak amaç, rastgele kullanıcılar tarafından yüklenen konuyla ilgili genel videolardan daha güvenilir bir bilgi kaynağı sağlama. Videolar, YouTube'a göre, video seçmeye yardımcı olmak için yüzlerce farklı sinyalin kullanıldığı algoritmayla olarak oluşturuluyor. Bu kriterler arasında videonun corona virüsle olan ilgisi, ne kadar yeni olduğu ve paylaşım bölgesi de bulunuyor.

YouTube, diğer kuruluşlar gibi, benzeri görülmemiş küresel sağlık krizi sırasında yanlış bilgilerle mücadele etmeye çalışıyor. Corona virüsün hatalı olarak 5G radyasyonundan kaynaklandığını iddia eden komplo videoları , diğer aldatmacaların yanı sıra 2019'un sonunda Çin'in Wuhan'da başladığı tarihten beri platforma yüklendi. Pandemi ile ilgili haber hacmi de artmaya devam ediyor.

Facebook, Twitter, Snapchat ve TikTok gibi diğer sosyal medya siteleri, yanlış bilgilendirme ve yetkili sesleri yükseltmek için kendi yöntemlerini başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları, corona virüs ile ilgili yanlış bilgi ve sahtekarlıkla mücadele etmek için bir grup oluşturduklarını söyledi. Grupta Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter ve YouTube yer alıyor.

YouTube'un COVID-19 sekmesi başlangıçta ABD, İngiltere, Brezilya, Hindistan, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya dahil 16 ülkede bu hafta başlayacak. Şirket önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkeye açılacak.



