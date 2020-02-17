YouTube galaksisi 15 yaşında

ABD California’da teknoloji şirketinde çalışan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim, Şubat 2005’te video ile çöpçatanlık sitesi projesi oluşturmuştu. Ancak bu site ilgi görmedi. Tam da o dönemde Amerikan Futbolu’nun şampiyonluk maçında Janet Jackson ile Justin Timberlake’in konserinde yaşanan frikik olayının yankısı sürüyordu. Ancak o videoya ulaşmak kolay değildi. Sitelerini bir video havuzuna dönüştürmeye karar verdiler. Yeni konseptin ilk videosunu 24 Nisan 2005’te Jawed Karim paylaştı. 19 saniyelik ‘hayvanat bahçesi’ videosu, internetten paylaşımın durdurulamaz bir güce dönüşmesine yol açtı.

İki bebekle şahlandı

Google, 2006’da YouTube’u 1.6 milyar dolara satın aldı. YouTube’un bu kadar ilgi görmesinde herkesin kendi yazıp kendi yönetebildiği görüntüleri paylaştığı ilk platform olma özelliği vardı. YouTube, dünya çapındaki en büyük çıkışını ise 2007’de İngiliz bir ailenin paylaştığı ‘Charlie Parmağımı Isırdı’ videosuyla yakaladı. İki kardeşin en doğal halleriyle çekilmiş görüntüleri 9 ayda 2.6 milyon izlenme ile rekor kırdı. Bu video, milyonlarca insanın ‘YouTube Galaksisi’nin parçası olmasını sağladı. O yıl YouTube’un mobil uygulaması da açıldı.

Yeni dünya düzeni

YouTube, kendi ünlülerini, kendi eylemlerini, kendi değerlerini yaratan yeni dünya düzeninin aynası oldu. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber da 2008’de henüz 12 yaşındayken ailesinin şarkı söylerken paylaştığı bir video ile sosyal medyada parlayan ilk gerçek yıldız oldu. Modern zamanların en ünlü pop şarkıcısına dönüştü. Bugün 2 milyar kullanıcısı ile YouTube, sosyal medyanın en büyük video paylaşım platformu. Platform, dünyaya ‘YouTuber’lık’ adında bir meslek de kazandırdı. YouTuber’ların 31 milyon kanalı var. Yeni dünyanın ilgi alanlarının, yeni kültürel kodların nabzını artık bu kanallar tutuyor.

6.6 milyar 6.6 milyar izlendi

Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi’nin ‘Despacito’ adlı şarkısının klibi, 6.6 milyar izlenme ile YouTube’un en çok izlenen videosu unvanına sahip.

2006’da 1.6 milyar dolara satılan YouTube’un bugünkü değeri: 200 milyar dolar

Yıllık geliri: 158.1 milyar dolar

1980 sonrası doğan kullanıcıların oranı: Yüzde 60

Şimdiye kadar paylaşılan video sayısı ve günlük izlenme rakamı: 5 milyar

İçerik üreten kullanıcı sayısı: 50 milyon

Multi milyoner oldu

ABD’li 8 yaşındaki Ryan Kaji, sadece oyuncak videoları açarak ünlendiği YouTube’dan servet kazandı. 26 milyar dolar ile en zengin ‘YouTuber’ oldu.

En popüler 3 içerik: Ürün değerlendirme, ne-nasıl yapılır açıklaması ve eğlenceli günceler.

Charlieve ağebeyi Harry’nin 56 saniyelik videosu toplam 875 milyon izlendi. İki kardeş, bu ilgiden şimdiye kadar 1.5 milyon Sterlin kazandı.