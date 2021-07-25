YouTube, Google Play Store'da 10 milyar indirmeye ulaştı
YouTube, Google Play Store’da 10 milyar indirmeyi geçen ikinci uygulama oldu. YouTube’un ardından Google’ın Google Maps, Google, Gmail ve Chrome gibi uygulamaları da çok da uzak olmayan bir gelecekte bu sayıyı aşabilir.
25 Temmuz 2021, Pazar 10:15 Son Güncelleme:
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YouTube, Google Play Store’da 10 milyar indirmeye ulaştı. YouTube’un bu indirme sayısına ulaşmasında, birçok telefonda önceden yüklü olarak gelmesine ek olarak, silinip tekrar yüklenmesi veya farklı cihazlarda etkinleştirilmesi gibi etkenler de bulunuyor.
YouTube’un ardından Google Maps, Google, Gmail ve Chrome gibi uygulamaların bu indirme sayısına ulaşması bekleniyor. Google ailesinin dışında Facebook ve WhatsApp’ın da bu noktaya geleceği öngörülüyor.
15 Şubat 2005’te üç eski çevrimiçi ödeme sistemi PayPal çalışanı tarafından kurulan YouTube, Kasım 2006’da Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınmıştı.