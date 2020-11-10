YouTube görüntü kalitesi ayarlama sistemini değiştirebilir

YouTube, video kalitesi ayarlama özelliğinde yapacağı bir değişikliği test ediyor. YouTube uygulamasının V15.45.32 kodlu güncellemesinin deneme sürümünde yapılan test çalışmasının, kısıtlı bir kullanıcı kitlesine açık olduğu belirtiliyor.

Yenilikle birlikte kullanıcılar, video kalitesi ayarlama sekmesinden spesifik bir çözünürlük seçmek yerine, yalnızca Otomatik, Daha Yüksek Görüntü Kalitesi, Veri Tasarrufu ve Gelişmiş seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Otomatik seçeneğinde YouTube, kullanıcının o andaki koşullarına göre en iyi görüntü kalitesini kendisi belirliyor. Daha Yüksek Görüntü Kalitesi seçeneğinde, söz konusu seçeneğin daha fazla hücresel veri tüketeceği uyarısında bulunuluyor. Veri Tasarrufu seçeneği, daha düşük bir görüntü kalitesi sunuyor.

Test çalışmasındaki seçenekler, yalnızca kullanıcıların o anda izledikleri videoya uygulanabiliyor. YouTube’un yeni seçenekleri kullanıcıların beğenisine sunup sunmayacağı belli değil.



