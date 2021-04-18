YouTube, içerik üreticilerinin video dışında da sorumlu olduklarını açıkladı. Çünkü içerik üreticilerinin paylaştığı neredeyse her şey, bu içeriği görenler tarafından değerlendiriliyor. Şirket de içerik üreticilerini yalnızca videoları üzerinden değil, gerçek hayatta da takip ettiğini ve gerekirse cezalandıracağını söyledi.

YouTube hem platformdaki hem de platform dışındaki eylemleri göz önünde bulundurduğundan, içerik oluşturucunun eylemleri videolarıyla sınırlı değil. İçerik oluşturucular, özellikle belirli bir miktarda ün kazandıktan sonra, isteseler de istemeseler de bir bütün olarak YouTube alanının temsilcileri oluyor. Bu nedenle, yıkıcı veya saygısız davranışları bir bütün olarak topluluk üzerinde olumsuz bir etkiye sahip

YouTube’da topluluğun sağlığını korumayı hedefleyen bu incelemeler, YouTube İçerik Üretici Sorumluluğu Girişimi tarafından gerçekleştiriliyor. İçerik üreticilerini hem içerik hem de gösterdikleri yaşam biçimiyle sorumlu olmaya zorlayan girişim, içerik üreticilerine kanalın para kazanma özelliğini geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakma, videoların Ana sayfa, Trendler veya Sıradakiler kısmında gösteriminin kısıtlanması, hatta İş Ortağı Yöneticisi’nin desteğinin geri çekilmesi gibi cezalar verebiliyor. Verilen bu cezaların kalıcı olma potansiyeli olsa da YouTube, çoğunlukla cezaları geçici bir süreyle uyguluyor.

İçerik üreticilerinin davranışları nedeniyle hedef alınan YouTube, hem kendi itibarını kaybediyor hem de bu üreticiyle ilişiği olan reklam verenlerin itibarlarını kaybetmesine yol açıyor.