YouTube, videolarında uygunsuz dil (ağır küfürler veya argo sözcükler) içeren içeriklere izin vermiyor. Bu politika, bugüne kadar binlerce YouTube içerik üreticisinin aşırı küfür ve diğer yönerge ihlalleri nedeniyle platformdan kaldırılmalarını sağladı.

Platform, yeni güncllemeyle küfür ve argo konusuna esneklik getirme kararı aldı. YouTube Yardım platformunda paylaşılan gönderide bu ayın başından itibaren politikada yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Reklamverenlere uygun içerik kurallarında güncelleme yapan şirket, "İçerik oluşturucu ve reklamveren görüşlerine dayanarak, reklamveren sektör standartlarını korumaya devam ederken daha fazla içeriğin tam para kazanmaya (yeşil simge) uygun hale gelmesini sağlamak için yönergelerimizi güncelledik." ifadesini kullandı.

Değişen politikayla birlikte içerik üreticileri, ilk 30 saniyede mizah bağlamında ve orta düzeyde küfür kullanımı aracılığıyla sunulan yetişkin temalarına izin verecek.