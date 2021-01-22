Bilim & Teknoloji YouTube'da "hashtag" özelliği tüm kullanıcılara açıldı

YouTube'da "hashtag" özelliği tüm kullanıcılara açıldı

Bilim & Teknoloji

YouTube'da 'hashtag' özelliği tüm kullanıcılara açıldı

YouTube'un bir süredir beta kapsamında test ettiği "hashtag" özelliği tüm kullanıcılar için aktif edildi. Böylece kullanıcılar belirli "hashtag"ler üzerinden videoları takip edebiliyor.

22 Ocak 2021, Cuma 12:24 Son Güncelleme:
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Facebook, Twitter ve Instagram için "hashtag"lerin önemi çok büyük. YouTube da "hashtag" sistemini de devreye soktu. Google ise, bu hafta meta veri etiketlerini kullanarak videoları düzenleyen açılış sayfalarının sunumunu tamamladı.

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YouTube "hashtag" sistemi aktif edildi

Böylece artık "hashtag"ler üzerinden aynı içeriğe sahip videolara erişmek mümkün oluyor. Yani #astroloji şeklinde arama yapıldığında bu "hashtag"'in yer aldığı videolar otomatik olarak listeleniyor. Ek olarak kullanıcılar istedikleri "hashtag"leri takip edip içerikleri bu şekilde de görüntüleyebiliyor.

Alternatif olarak URL aracılığıyla da erişmek mümkün oluyor. Kısaca www.youtube.com/hashtag/yourterm aramasıyla benzer sonucu elde edebilmek mümkün.


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