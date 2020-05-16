BMJ Global Health isimli kuruluş tarafından yapılan bir araştırma, YouTube’ta Covid-19 veya yeni corona virüs adı altında en çok izlenen her dört videodan birinin yanıltıcı bilgiler içerdiğini ortaya çıkardı.

YouTube, platformun kendisinin özellikle bu tarz konular hakkında içerik yüklememesi nedeniyle birçok bağlamda hem iyi hem de kötü bir üne sahip. Özellikle Ebola ve domuz gribi salgınları esnasında YouTube'ta bir epey hatalı bilgiler olan videolar yayınlanmıştı.

YouTube bu nedenle de daha az yanlış bilgi yayınlanması için bazı şeyleri değiştirdi. Denetimleri sıkılaştırdı ve sağlık kurumlarıyla olan iş birliğini genişletti ancak yine de çok etkili olamadı.

Platformda en çok izlenen her dört COVID-19 videosundan birinin yanıltıcı bilgiler içeriyor olması da bunu destekliyor . BMJ Global Health'in araştırmasına göre konu hakkındaki en iyi videolar profesyonel kurumlar ya da devlet organları tarafından çekilmiş videolar.

Değerlendirilen videoların yalnızca İngilizce dilinde olduğu da vurgulandu. Ancak hatalı bilgilerin tek bir dile özgü olmadığı ve diğer dillerdeki videolarda da benzer bir durumun olduğu düşünülüyor.

Araştırma, konu hakkında en iyi bilgileri almanın yolunun resmi kuruluşlardan gelen yayınlar olduğunu söylüyor.