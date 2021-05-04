Video izlerken yorum okumaktan da hoşlanan kullanıcıların ilgisini çekecek yeni sistem, bir video ile ilgili en önemli yerin kaçıncı saniye olduğunun anlaşılmasını sağlayacak.

Birkaç insan tarafından kullanılabilen yeni özellik ile ilgili bir süre daha beklenmesi gerekiyor. Zamanlı yorumlar özelliği geldikten sonra YouTube uygulamasında bir videonun altındaki yorum bölümünde sıralama tuşu uygulanacak.

Google'ın test etmeye başladığı bu özellik aslında, müzik platformu SoundCloud’u kullananlar tarafından biliniyor. Bir kullanıcı, SoundCloud'daki bir şarkının belirli bir saniyesine yorum ekleyip, bunu herkese açık olarak paylaşabiliyor. YouTube'un özelliği de buna benzer olacak. Kullanıcılar izlediği bir videonun belirli bir saniyesi için yorum yapacak. Böylece diğer kullanıcılar o saniyede ne olduğunu önceden görebilecek.