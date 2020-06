K-pop, YouTube'taki izleyici hakimiyetine devam ediyor. Blackpink'in yeni single'ı How You Like That, YouTube'un ilk 24 saatlik görüntüleme rekorunu alt üst etti.

Hatırlanacağı üzere BTS tarafından hazırlanan Boy With Luv isimli klip, 24 saatte 74.6 milyon kez izlenmişti. How You Like That adlı video ise 1 günde 82.4 milyon kez izlendi.

How You Like That adlı video şu zamana kadar ise 120 milyondan fazla izlendi.

Blackpink'in son single'ı “Kill This Love” da müzik videosunun yayınlanmasının ardından 24 saat içinde yine YouTube'un en çok izlenenlerinden biri olmuştu. Bu ödül daha önce Taylor Swift, Ariana Grande gibi isimler tarafından da alındı