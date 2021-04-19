Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu
19 Nisan 2021, Pazartesi 17:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
BUNLARI DA OKUYUN