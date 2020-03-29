Türkiye Yozgat Valiliği'nden 'karantina' açıklaması

Yozgat Valiliği'nden 'karantina' açıklaması

Türkiye

Yozgat Valiliği'nden 'karantina' açıklaması

Yozgat'ta Derbent köyünün, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

29 Mart 2020, Pazar 18:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, corona virüs salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Derbent köyünün 29 Mart itibarıyla karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edildi.

DHA-AA

İlgili Haberler
Çankırı'nın ardından Kütahya'da bir köy karantinaya alındı


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Bilim öyle bir şey değil
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Teknoloji devleri de sağlığın hizmetinde
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cezaevleri boşalırken muhalif tutukluya engel
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak