Yozgat Valiliği'nden 'karantina' açıklaması
Yozgat'ta Derbent köyünün, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
29 Mart 2020, Pazar 18:35 Son Güncelleme:
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Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, corona virüs salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Derbent köyünün 29 Mart itibarıyla karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edildi.
DHA-AA
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