Türkiye Yozgat'ın bir köyü karantina altına alındı

Yozgat'ın bir köyü karantina altına alındı

Türkiye

Yozgat'ın bir köyü karantina altına alındı

Corona virüs önlemleri çerçevesinde Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyü karantina altına alındı.

28 Mart 2020, Cumartesi 17:03 Son Güncelleme:
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Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nün corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu. Köy, giriş- çıkışlara kapatıldı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekerek ilçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde corona virüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.


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