Yozgat'ta belediye otobüsü devrildi! 17 yaralı var
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 17 kişi yaralandı.
19 Ekim 2020, Pazartesi 11:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gülşehri beldesinden Sorgun'a yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki 66 LM 540 plakalı otobüs, Hoşumlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile otobüsteki 16 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, hastanede yaralıları ziyaret ederek durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
BUNLARI DA OKUYUN