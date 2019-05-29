Yozgat'ta ele geçirildi! Tam 600 yıllık... Yozgat’ta, jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada eski Almanca dilinde yazılmış, Hristiyanlık ve dönemin toplumsal yaşantısını anlatan yaklaşık 600 yıllık kitap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı