YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? Nerede oy kullanacağım?

İptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri 23 Haziran'da gerçekleşecek. Seçimlere bir hafta kaldı ve milyonlarca kişi herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek adına "Nerede oy kullanacağım?" diye aratıyor. İşte detaylar...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

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