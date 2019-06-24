Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) sınav ilanı yayımladı. Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Bu ilan sonrası en çok merak edilen konuların başında sınav tarihi ve başvuruların nasıl yapılacağı geliyor.

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SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.