Yufkada kuzu kebap tarifi (Ramazan menüsü)

2 kg. kuzu kuşbaşı1 yemek kaşığı tereyağ5 adet patlıcan3 patatesYeşil biber,sarımsak1 adet kuru soğan1 yemek domates salçası1 yemek kaşığı biber salçası3 adet yufka1 yumurta sarısı2. Yemek kaşığı sıvıyağEtleri tencereye alın ve kendi halinde pişmeye bırakın.Tüm sebzeleri güzelce yıkayıp küp küp doğrayın.Etler pişerken,kızartma tenceresine yeteri kadar yağ koyup,ilk olarak patatesleri ardından patlıcanları kızartın.Ayrı bir tencereye yemeklik doğradığınız soğanı alın.1 yemek kaşığı tereyağ ekleyip kavurun.Dilimlediğiniz sivri biberleri de ekleyip çevirin.Salçaları da ilave edip birlikte kavurun.1 kase et suyunu tencereye ekleyip,et suyuyla birlikte kaynatın.Pişen etleri sosun üzerine alın,sarımsakları karabiberi de ekleyip güzelce karıştırın.Kızartmış olduğunuz sebzeleri de etlerin üzerine alıp karıştırın.Her bir yufkayı 4 parçaya kesin.1 parça yufkayı bir kasenin üzerine yerleştirip,kenardan bir parça bölüp ortasına koyun ve oluşan çukura hazırladığınız etten yerleştirip güzelce kapatıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine yerleştirin.1 yumurtanın sarısı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı karıştırıp yufkaların üzerine sürüp, 180 derecede yufkaların üzeri kızarana kadar pişirip servis yapın.