Hamur hazırlamakla uğraşmadan yapabileceğiniz yufkalı pizza tarifi, tadına doyamayacağınız pratik pizza tariflerinden birisi. Peki, yufkalı pizza nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yufkalı pizza tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

YUFKALI PİZZA TARİFİ

Yufkalı pizza malzemeler

3 adet yufka

Sucuk

Biber

Mısır

Domates

Zeytin

Kaşar peynir

Salça sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

1 fincan su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yufkaya sürülecek sos

1 çay bardağı süt

3 yumurta (1 ini kenarlarına sürmek için ayırın)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

YUFKALI PİZZA YAPILIŞI

Büyük boy yuvarlak borcamı yağlayın. 1 yufkayı yanlardan sarkacak şekilde tepsiye yerleştirin.

Yufkaya sürülecek sos malzemelerini bir kapta çırpın (1 adet yumurtayı kenarlarına sürmek için ayırın).

Sostan 1. Yufkanın üzerine gezdirin fırça yardımıyla yayın.

2. Yufkayı büzüştürerek borcama yerleştirin ve tekrar sostan sürün, 3. Yufkayı büzüştürerek borcama yerleştirin sostan sürün(sostan 2 yemek kaşığı ayırın)

Salçalı sos için bütün malzemeleri karıştırın ve 3. yufkanın üzerine sürün. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip ufak doğranmış sebzeleri tepsiye dizin. Kenarlardan sarkan yufkayı içe doğru rulo yapıp büzüştürerek yuvarlayın.

Yufkaya sürülen sostan 2 yemek kaşığı ayırın ve kalan 1 yumurtayı bu sosa ekleyip fırça yardımıyla kenarlara sürün. 180 derece fırında pişirin. Pişince fırından alın üzerine az miktarda rendelenmiş kaşar peyniri serpin eriyince servis edin.



