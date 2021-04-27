Türkiye Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı

Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı

Türkiye

Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan Tanzanya bandıralı 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Croatia" için Kıyı Emniyeti ekiplerince emniyet tedbiri alındı.

27 Nisan 2021, Salı 01:36 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Nikolaev Limanı'ndan Hereke'ye giderken İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yapan demir-çelik yüklü "Croatia" adlı gemiye, Kurtarma-8 ve Kurtarma 12 römorkörleri sevk edildi.

Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Boğaz'da seyir halindeki "Croatia" isimli 100 metre boyundaki demir-çelik yüklü gemiden, saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirildiği ifade edildi.

Söz konusu bildiri üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-8 ve Kurtarma 12 römorkörlerinin ivedilikle yönlendirildiği belirtilen açıklamada, geminin Ahırkapı demir bölgesine çekildiği aktarıldı.

Alınan ilk bilgilere göre, olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği kaydedildi.

AA

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