Türkiye Yüksek riskli iller listesinde bulunuyor! Vaka sayısı artınca karantinaya alındı

Yüksek riskli iller listesinde bulunuyor! Vaka sayısı artınca karantinaya alındı

Türkiye

Yüksek riskli iller listesinde bulunuyor! Vaka sayısı artınca karantinaya alındı

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı 740 nüfuslu Pusatlı mahallesi, koronavirüslü hasta sayısındaki artış nedenmiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 gün boyunca karantina altına alındı.

14 Mart 2021, Pazar 20:13 Son Güncelleme:
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Yüksek Riskli iller kategorisinde bulunan Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı mahallesinde koronavirüslü hasta ve temaslı sayısındaki artış nedeniyle sayısı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 10 gün boyunca karantina altına alındı.

Karar sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallenin giriş noktasını kapattı.

Mahalleye gelen diğer yollarda toprak dökülerek kapatıldı. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak.

DHA

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