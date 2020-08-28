Magazin Yüksek Sadakat ’Arabada konser’le 30 Ağustos’u kutladı

Yüksek Sadakat ’Arabada konser’le 30 Ağustos’u kutladı

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Yüksek Sadakat ’Arabada konser’le 30 Ağustos’u kutladı

İzmit’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlene ’Arabada konser’ etkinliğinde Yüksek Sadakat grubu sahne aldı. Konser alanına gelenler, grubun söylediği şarkılara araçlarının farları ve kornalarıyla eşlik etti.

28 Ağustos 2020, Cuma 23:16 Son Güncelleme:
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İzmit’te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Arabada konser’ etkinliğinde Yüksek Sadakat grubu sahne aldı. Bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelenler, otopark girişinde yapılan ateş ölçümünün ardından alana alındı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede sevilen şarkılarını seslendiren gruba, izleyiciler araçlarının farları ve kornalarıyla eşlik etti. Konsere kız arkadaşıyla gelen Burak Aydemir, "Uzun bir pandemi süreci geçirdik evlerde kaldık bu süre boyunca. Yüksek Sadakat çok sevdiğimiz ve takip ettiğimiz bir grup. Böyle olunca da sevgilimle beraber geldik tadını çıkarıyoruz. Şu anda gayet eğleniyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyuyoruz bu tarz etkinliklerin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla beraber konsere gelen Orhan İmamoğlu, sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan bu tür etkinliklerin sayısının artmasını dilediklerini söyleyerek, "Pandemi nedeniyle uzun bir süredir bu tarz etkinliklere katılamadık. Eğlenceye aç bir süre geçirdik bu zamanda. Gayet eğleniyoruz" dedi.

DHA

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