Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan sözleşmeli programcı ve çözümleyici alacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan sözleşmeli programcı ve çözümleyici alacak

Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan sözleşmeli programcı ve çözümleyici alacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, sözleşmeli programcı ve sözleşmeli çözümleyici alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 Haziran 2021 olarak açıklandı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 17:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, sözleşmeli programcı ve sözleşmeli çözümleyici alımı yapacak. Yayınlanan açıklamada, "Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçmen Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici ve 3 adet Sözleşmeli Programcı alınacaktır. Her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır." denildi.

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