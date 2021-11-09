Türkiye 'Yüksek ses' ile konuşma tartışması kanlı bitti

'Yüksek ses' ile konuşma tartışması kanlı bitti

Türkiye

'Yüksek ses' ile konuşma tartışması kanlı bitti

Hatay’ın Altınözü ilçesinde, yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle tartıştığı komşusu Arif Bereket’i av tüfeğiyle vurarak öldüren Ayhan İ., olayın hemen ardından Bereket’in yakınları tarafından linç edilmek istendi. Ayhan İ., ağır yaralandı.

09 Kasım 2021, Salı 23:05 Son Güncelleme:
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Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bakkallık yapan Arif Bereket, kendisine ekmek getiren fırıncı ile sohbet etmeye başladı. Bakkal dükkanının yanındaki evde oturan Ayhan İ. ise iddiaya göre, ikilinin yüksek sesle konuştuklarını söyleyip, sessiz olmalarını istedi. Bunun üzerine Bereket ile komşusu Ayhan İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alarak bakkala gelen Ayhan İ., Bereket’e ateş açtı. Bereket kanlar içerisinde yığılırken, olayı gören yakınları ise Ayhan İ.’ye saldırıp, linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan kontrolde Arif Bereket’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Ayhan İ. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayhan İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.

DHA

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