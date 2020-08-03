Yüksekova'da araç uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında içerisinde Milli Eğitim personelinin de bulunduğu bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Araçtakilerin pikniğe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
03 Ağustos 2020, Pazartesi 10:54 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. Bölgeye pikniğe giden, içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı.
4'ü Milli Eğitim personeli
Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Helikopter sevk edildi
aralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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