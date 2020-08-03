Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. Bölgeye pikniğe giden, içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı.

4'ü Milli Eğitim personeli

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Helikopter sevk edildi

aralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.