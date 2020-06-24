Yüksekova'daki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari Yüksekova'da yaşanan çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu.
24 Haziran 2020, Çarşamba 09:12 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."