Yükselen burçlara göre destekleyici kristaller

Bu Pazar itibarı ile 4 haftalık Yükselen burçlarınıza göre en özellikli taşınızı sizlere yazmaya başlıyorum. İlk olarak Yükselen burç nedir? Biraz onu anlatayım sizlere…

Yükselen, temel olarak mizacımızı gösterir. Dışarı gösterdiğimiz yüzümüz, bir nevi takındığımız maskemizdir. Ama sadece dış görünüm değildir. Ne olduğumuzla son derece ilişkilidir. Nasıl bir atmosferde rahat ederiz, kendimizi buluruz, motivasyonlarımız nelerdir sorularının cevabını yükselen burç verir. Mesela Yükselen Boğa huzurlu ve maddi-fiziksel güvence bulduğu ortamda rahat eder. Yükselen Aslan kendin gösterebileceği ortamı bulduğunda mutludur. Yükselen Akrep için mücadeleli, çetrefilli ortamlar dayanıklılığını ve mücadele gücünü ortaya çıkarabilecek ortamı sağlar. Kriz yaşamak onu canlandırır, güçlendirir.

Yükselen burç, kişinin öncelikli motivasyonlarının neler olduğunu, kendisini güdüsel olarak ne şekilde ortaya koyduğunu ve hayatla yüzleşme tarzını gösterir. Örneğin, Terazi yükseldiğinde, uyum sağlama gayreti ve uzlaşma arayışı söz konusudur. Adil ve tarafsız olma gayreti ön plana çıkar. Sosyalleşme ve ilişkiler, hedefe varma konusunda önemli yer tutar. Stratejiler geliştirilecek, ittifaka açık olunacaktır. Kişi etrafında güzellikler görme isteğindedir; estetiğe ve sanata değer verecektir. Huzuru sağlamak, denge yaratmak en önemli motivasyon kaynağı olacaktır.

Şimdi sırayla Yükselen burçla ve besleyici kristallerini anlatmaya başlayalım. İlk sırada KOÇ Burcu var…

YÜKSELEN KOÇ

Yükselen Koç’un besleyici kristali; Kırmızı Jasper’dir.

Hayattaki öncelikli amacı, itibar ve güç kazanmaktır. Kendinden emin, iddialı, enerjik ve açık sözlüdür. Amaçları doğrultusunda hareket eder, amaçlarına ulaşması engellendiğinde çabuk öfkelenir. Kararlıdır, doğal olarak girişimcilik yeteneğine sahiptir. Cesur ve gözü pektir, risk almaktan ve diğer insanların korkutucu buldukları şeylere teşebbüs etmekten hoşlanır.

Rekabet ortamında bulunmaktan rahatsız olmaz, aksine kendini bulur. Rekabetçi bir yapısı vardır ve diğer insanlarla hem zihinsel hem de fiziksel mücadelelere girmekten hoşlanır. Hareketli ortamlarda bulunmaktan ve inisiyatif almaktan hoşlanır. Zoru sever. Sadece kendini düşünebilir. Hareketlerinde özgür olmaya meyillidir, başkaları tarafından yönetilmesi zordur. En iyi savunma hücumdur, anlayışındadır. Güdüsel olarak çabuk harekete geçer. Fazla cüretkâr olabilir ve sabırsızlığı yüzünden güçlüklerle karşılaşabilir.

Atılganlık ve inisiyatif alabilme kabiliyetiniz en önemli özelliklerinizdendir. Sabırlı olmak konusunda sorun yaşamanız, bazen kendinizi zamansız veya gereksiz yere ortaya atmanıza sebep olabilir. Böyle zamanlarda, dışa karşı dengesiz veya ayarsız bir imaj çizebilirsiniz. İstikrarlı ve devamlı bir imaj çizme konusunda da sorun yaşayabilirsiniz. Obsidyen veya Oniks kalıcı ve sağlam iş birlikleri kurmaya yönelik adımlarınızda olumsuz bir profil çizmenize sebep olabilir.

Rutil Kuvars; atılganlığınızı daha sabırlı bir şekilde ortaya koyabilmenizi, liderlik yeteneğinizi daha dengeli bir şekilde gösterebilmenizi sağlar. Kararlılık, istikrar ve devamlılık göstermeniz yönünde sizi destekler. Böylelikle enerjinizi yapıcı bir şekilde iş birlikleri yönünde kullanabilirsiniz.

YÜKSELEN BOĞA

Boğa yükselen taşı; Obsidyen

Güvende olmaya çok önem veren bir yapıya sahipsiniz ve bunu dışarı da yansıtıyorsunuz. Güvende olmak üzere başkalarına güvenmenin ötesinde, başkalarına güven vermek, çevrenizdeki insanlar tarafından güvenilir olarak tanımlanmak da sizin için çok önemlidir. Obsidyen; sizi dünyanın köklerine bağlar, kendiniz güvende hissetmenize yardımcı olacağı gibi, dış dünyaya güvenilir bir imaj vermenize de yardımcı olacaktır. Bu taşlar aynı zamanda maddi anlamda destekleyici özelliğe de sahiptirler.

Yükselen burcunuzun toprak elementinden ve sabit bir burç olmasının size getirdiği nitelik gereği, yavaş ve sakin hareket etmek, ama aynı ölçüde atalet içerisinde gözükmenin getirdiği dezavantaj da söz konusu olabilir. Obsidyen ileri atılmak gereken dönemlerde sizi hareketlendirici rol oynayabilir. Pratik ve kalıcı adımları daha çabuk atabilmenizi sağlayabilir. Özgüvenli gözükmeniz yönünde de destekleyici çalışabilir.

Dışarıya gösterdiğiniz yüzünüz;

Yükselen Boğa’nın dışa verdiği imajlardan biri de uzun vadeli işlerde dayanıklılık göstermesidir. Sözleri yerine getirmekte başarılısınız. Sadece biraz zamana ihtiyacınız vardır. Zira hızlı ve telaşlı hareket etmek istemezsiniz ve sizi telaşa sokacak durumlardan ve kişilerden hoşlanmazsınız. Obsidyen dayanıklılığı arttırır ve uzun vadeli girişimler açısından destekleyici rol oynar.

Önümüzdeki hafta, Yükselen İkizler ve Yengeçle buluşmak üzere…

Sağlıklı kalın….

Işığınızla aydınlatmaya devam edin….