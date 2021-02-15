Yükselen burçlara göre destekleyici kristaller

Mesela Yükselen Boğa huzurlu ve maddi-fiziksel güvence bulduğu ortamda rahat eder. Yükselen Aslan kendin gösterebileceği ortamı bulduğunda mutludur. Yükselen Akrep için mücadeleli, çetrefilli ortamlar dayanıklılığını ve mücadele gücünü ortaya çıkarabilecek ortamı sağlar. Kriz yaşamak onu canlandırır, güçlendirir.

Yükselen burç, kişinin öncelikli motivasyonlarının neler olduğunu, kendisini güdüsel olarak ne şekilde ortaya koyduğunu ve hayatla yüzleşme tarzını gösterir. Öncelikli motivasyon, kişinin güdüsel olarak ilk anda nasıl harekete geçtiğini gösterir. Örneğin, Terazi yükseldiğinde, uyum sağlama gayreti ve uzlaşma arayışı söz konusudur. Adil ve tarafsız olma gayreti ön plana çıkar. Sosyalleşme ve ilişkiler, hedefe varma konusunda önemli yer tutar. Stratejiler geliştirilecek, ittifaka açık olunacaktır. Kişi etrafında güzellikler görme isteğindedir; estetiğe ve sanata değer verecektir. Huzuru sağlamak, denge yaratmak en önemli motivasyon kaynağı olacaktır.

Bu hafta sizlere yükselen Terazi ve Akrep burçlarının taşlarından bahsedeceğim..

YÜKSELEN TERAZİ

Yükselen Terazi’nin besleyici kristali: Rose (Gül) Kuvars

Nazik ve iyi niyetli tavırlarınızla başkalarının gözdesi olmaya adaysınızdır. İnsanlara cana yakın davranırsınız ve sevgi dolu bir atmosfer oluşturma gayreti gösterirsiniz. Rose Kuvars, nazik ve düşünceli tavrınızı açığa çıkartır ve her türlü ilişkiyi hayatınıza çekebilme şansınızı yükseltir. İlişkiler sizin için önceliklidir ve partner bulmakta zorlanmazsınız. Bazen karşınızdaki kişiye fazla odaklanır, memnun etme gayretine girebilirsiniz. Unutmamalısınız ki herkesi memnun etmek mümkün değildir ve aslında gerekli de değildir. Bu çaba içerisinde olmak bir müddet sonra sizi yorabilir ve motivasyonunuzu da düşürür. Rose Kuvars, sürekli başkalarını kendinizden önde tutmanızın önüne geçmenize destek verir ve kendinizi odak noktasına taşımanıza yardım eder.

Agresif, tartışmacı, rekabet içeren ortamlar size göre değildir. Barışçı ve huzurlu yapıdasınızdır. Bu yüzden insanlar etrafınızda olmayı tercih ederler, çünkü huzurlu doğanız bulaşıcıdır. Bulunduğunuz her ortama ahenk ve uyum hâkim olur. Rose Kuvars, hem içsel, hem de dışsal olarak huzuru yayma kabiliyetinizi arttırır.

YÜKSELEN AKREP

Yükselen Akrep’in besleyici kristali: Dumanlı Kuvars

Dışardaki dünya ile ilişkiniz son derece yoğundur. Aslında duygusal anlamda etkilenseniz de, dışarıdan gelen olaylara karşı umursamaz bir görüntü verebilirsiniz. İnsanların sizi anlaması ya da tam olarak teşhis etmesi zordur. Dışarı fazla renk vermezsiniz. İçiniz kan ağlasa da bunu dışa vurmazsınız. Belki de bunu bir zayıflık olarak görmenizden kaynaklanmaktadır.

İnsanları çeken manyetik bir kişilik sergilersiniz. Sadakat ve güven önceliğinizdir ve size güvenenlere karşı sadakatli davranmayı ilke edinmişsinizdir. Sadakatsiz davrananlara karşı ise son derece acımasız olabilirsiniz.

Sezgileriniz güçlüdür. İnsan teşhisiniz başarılıdır. Her ne kadar tarif edemeseniz de, size zararı olacağını düşündüğünüz kişi bu zararı verdiğinde, kendinize karşı haklı çıkmışsınızdır. Her zamanki gibi! Koruyucu Dumanlı Kuvars taşı, görünenin altındakileri görme yetinizi destekler. Zaten var olan bu yeteneğinizi daha da arttırır.

Cesaretli, hatta gözü kara bir yapıya sahipsiniz. Başkalarının yapmaya çekindiği veya korktuğu şeylere girişmekte tereddüt bile etmezsiniz. Korkunuzu veya endişenizi dışarı belli etmezsiniz. Duygularınızı dışa vurmazsınız. Bazen sevginizi de! Bu, diğer insanların sizi sevgisiz veya duyarsız olarak tanımlamalarına sebep olabilir. Sizin için önemli olan kişilere hislerinizi dillendirmeyi kendinize hatırlatmanız gerekebilir!

Rekabet gücünüz yüksektir, dayanıklı ve mücadelecisinizdir. Dumanlı Kuvars mücadeleli zamanlarda sizi destekler, dayanıklılığınızı ve azminizi arttırır. Vazgeçeniz gereken şeyler olduğunda bunlardan vazgeçebilmenizi kolaylaştırır, hayatınızı dönüştürebilme kabiliyetinizi su yüzüne çıkarmanıza yardım eder.

Önümüzdeki hafta, Yay ve Oğlak yükselenlerde buluşmak üzere…

Sağlıklı kalın….

Işığınızla aydınlatmaya devam edin….