Etkinlik Rehberi Yumurta kartonuna doğru çubuğu batır

Yumurta kartonuna doğru çubuğu batır

Etkinlik Rehberi

Yumurta kartonuna doğru çubuğu batır

Bu oyun sayesinde çocuğunuzun motor koordinasyonu gelişimine ve renk algısı gelişimine katkıda bulunursunuz.

08 Ocak 2021, Cuma 16:47 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 

Sulu boya, renkli dondurma/dil çubukları, yumurta kartonu, makas / Yaş: 3+

Nasıl oynanır?

Yumurta kartonunu ters çevirin. Ters duran yumurta bölmelerinin üzerine makas ya da bıçak yardımıyla ince delikler açın. Ardından açtığınız deliklerin üzerini ve kenarlarını sulu boya ile farklı renklere boyayın. Amaç renkleri doğru eşleştirerek, renkli dil çubuklarını açtığınız deliklerden batırmak.

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 Not: Renkli çubuklar olmasına gerek yok. Renksiz çubukları sulu boya ya da başka tür boyalarla boyayabilirsiniz


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