Yumurta kartonuna doğru çubuğu batır

Malzemeler:

Sulu boya, renkli dondurma/dil çubukları, yumurta kartonu, makas / Yaş: 3+

Nasıl oynanır?

Yumurta kartonunu ters çevirin. Ters duran yumurta bölmelerinin üzerine makas ya da bıçak yardımıyla ince delikler açın. Ardından açtığınız deliklerin üzerini ve kenarlarını sulu boya ile farklı renklere boyayın. Amaç renkleri doğru eşleştirerek, renkli dil çubuklarını açtığınız deliklerden batırmak.

Not: Renkli çubuklar olmasına gerek yok. Renksiz çubukları sulu boya ya da başka tür boyalarla boyayabilirsiniz







