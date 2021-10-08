Erzurum'un meşhur lezzetlerinden olan yumurta pilavı tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, yumurta pilavı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yumurta pilavı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

YUMURTA PİLAVI TARİFİ

Yumurta pilavı malzemeler

6 adet yumurta

1 kg un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

YUMURTA PİLAVI YAPILIŞI

Yumurta ve tuz derin bir kap içerisinde çırpılır. Üzerine yavaş yavaş un dökülerek yoğrulur. Daha sonra kap içerisinde hazırlanmış olan yumuşak durumdaki hamur sert bir zemine alınarak iyice katı kıvama gelinceye kadar yoğrulmaya devam edilir. 20 dakika kadar üzerine nemli bir bez örtülerek dinlenmeye bırakılır. Dinlenmiş olan hamurlardan parçalar alınır ve çok ince olmayacak şekilde oklavayla açılır. Açılmış olan hamurlardan şeritler halinde ince uzun parçalar kesilerek erişteler elde edilir. Erişteler önceden unlanmış olan tepsiye konur ve daha sonra tuzlu sıcak suda kısa bir süre haşlanır. Haşlanmış olan eriştelerin suyu süzüldükten sonra üzerine tavada eritilmiş olan tereyağı dökülerek 7-8 dk. kadar daha pişirilir ve sıcak olarak servise sunulur.



