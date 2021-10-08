Yumurta pilavı nasıl yapılır? 7 Ekim MasterChef yumurta pilavı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de Erzurum yöresinin meşhur lezzeti yumurta pilavı tarifi yapıldı. Ekran başında izleyen seyirciler ise yumurta pilavı tarifi araştırıyor. Peki, yumurta pilavı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız yumurta pilavı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
08 Ekim 2021, Cuma 12:57 Son Güncelleme:
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Erzurum'un meşhur lezzetlerinden olan yumurta pilavı tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, yumurta pilavı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yumurta pilavı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
YUMURTA PİLAVI TARİFİ
Yumurta pilavı malzemeler
- 6 adet yumurta
- 1 kg un
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
Yumurta ve tuz derin bir kap içerisinde çırpılır. Üzerine yavaş yavaş un dökülerek yoğrulur. Daha sonra kap içerisinde hazırlanmış olan yumuşak durumdaki hamur sert bir zemine alınarak iyice katı kıvama gelinceye kadar yoğrulmaya devam edilir. 20 dakika kadar üzerine nemli bir bez örtülerek dinlenmeye bırakılır. Dinlenmiş olan hamurlardan parçalar alınır ve çok ince olmayacak şekilde oklavayla açılır. Açılmış olan hamurlardan şeritler halinde ince uzun parçalar kesilerek erişteler elde edilir. Erişteler önceden unlanmış olan tepsiye konur ve daha sonra tuzlu sıcak suda kısa bir süre haşlanır. Haşlanmış olan eriştelerin suyu süzüldükten sonra üzerine tavada eritilmiş olan tereyağı dökülerek 7-8 dk. kadar daha pişirilir ve sıcak olarak servise sunulur.