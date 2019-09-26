Yunan Nuri Alço böyle yakalandı
Çoğu zaman Yeşilçam filmlerinde izlediğimiz şeylerin abartılı olduğunuzu düşünürüz. Ancak Yunan adalarında tatil yapan genç bir kadının başına gelenler aslında abartmadığımızı kanıtlar nitelikte...
Yunan Zakintos adası’na tatile giden İrlandalı Gemma Reynolds, arkadaşları ile bir gece kulübünde eğleniyordu. Bu sırada cep telefonuyla kayıt yapan arkadaşı, iki kişinin Reynolds’ın içkisine ilaç attığını gördü.
O anları kaydederken “İçkiyi içme” diye bağırarak arkadaşını uyardı, iki sapık gece kulübünden kaçtı. 300’e yakın filmde rol alan Nuri Alço, Yeşilçam’da gazoza ilaç atan kötü adam karakteriyle ünlenmişti.