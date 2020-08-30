Yunan pilotlar, Türk pilotların restine karşılık veremedi

Türkiye’nin Mavi Vatan’da hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı Ege ve Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükseltirken, önceki gün Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16’lar ile Yunan F-16’ları Doğu Akdeniz’de karşı karşıya geldi. Girit adasından kalkarak Türkiye’nin Navtex ilan ettiği bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait altı F-16, usta pilotlar yönetimindeki Türk F-16’ları tarafından yapılan ısrarlı takip ve “radar kilitlemesi” ile bölgeden uzaklaştırıldı.

“İt dalaşı” olarak tabir edilen olaya ilişkin sıcak görüntüler bizzat Milli Savunma Bakanlığı’nca paylaşılırken, görüntüler kahraman pilotlarımızın “yakıt bitiyor” uyarısına rağmen tacizci Yunan jetlerinin peşini bırakmadığını ortaya koydu.

11 dakikalık gerilim

Savunma uzmanlarının anlık takip ettiği sıcak gelişme, İtalya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü tatbikat sırasında meydana geldi. Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait altı F-16 Fighting Falcon tipi savaş uçağı, Navtex alanına doğru yaklaşmak istedi. Hava devriyesinde olan sekiz Türk F-16’sı hemen duruma müdahale etti. İki ülke arasında savaşı gündeme getirebilecek gerilim yaklaşık 11 dakika sürdü.

MSB Twitter hesabından, “27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası’ndan kalkarak GKRY’ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait altı adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır” paylaşımıyla olayı duyurdu. Bakanlık paylaşımında yaşanan it dalaşının pilotların ekranlarına yansıyan Baş Üstü Ekranı görüntülerine de yer verdi.

Sosyal medya hesapları ve televizyon programlarında görüntüleri yorumlayan savunma uzmanları, ekranlara yansıyanların Türk pilotlarının üstün beceri ve cesaretini ortaya koyduğunu vurguladı. Uzmanlar, görüntülerin Türk F-16’larında, “IR/Isı/Kızılötesi güdümlü AIM-9 Sidewinder” füzelerinin yüklü olduğunu gösterdiğini, videoda duyulan çınlama sesinin, “ısı güdümlü füzenin hedefe kilitlenmeyi” gösterdiğini, Yunan jetlerinin tüm çabalarına karşın, üstün yetenekli Türk pilotlarının yönetimindeki F-16’larımızın takibinden bir türlü kaçamadıklarını gösterdiğini dile getirdi.

Uyarı yapıldı

Uzmanlar, ekrana gelen “yakıt-bingo” uyarısına da dikkati çekti. Bu uyarının pilota, “hemen dönmezsen inmek için yeterli yakıtın kalmayacak” uyarısı niteliğini taşıdığını aktaran uzmanlar, buna rağmen Türk pilotun Yunan savaş uçağının peşini bırakmadığının da görüntülerden anlaşıldığını anlattı.

Bazı kaynaklarda ise, Türk ve Yunan savaş uçakları arasındaki it dalaşı sırasında bölgede Fransa’ya ait iki uçağın da bulunduğu belirtildi. Ancak gelişme üzerine Fransız uçaklarının süratle bölgeden uzaklaştıkları öne sürüldü.



