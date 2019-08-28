Tsitsipas: Üstümü değiştirmem lazım

Hakem: Geç kaldın, daha fazla ceza alacaksın

Tsitsipas: İstediğini yapabilirsin. Çünkü sen kötüsün





Bu diyalog Amerika Açık'ın ikinci gününe damga vurdu.

Stefanos Tsitsipas ile Andrey Rubley arasında oynanan maçta ilginç görüntüler yaşandı.

Maç içinde giren kramplarla mücadele eden dünya 8 numarası Tsitsipas, molalarda çok geç hareket etti ve bunun üstüne hakemden uyarı aldı.

Agresif tavırlarıyla da bir hayli dikkat çeken Yunan raket, hakemin artık korta dönmen lazım uyarısına ise böyle tepki verdi: “İstediğini yapabilirsin çünkü sen kötüsün. Sebepsiz yere bana karşı davranıyorsun. Bu büyük ihtimal Fransız olduğun için ve hepiniz ucubesiniz. Uyarı ver, umrumda değil.”

Tsitsipas, 3 saat 54 dakika süren maçta dünya 43 numarası rakibine 3-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.





Kaynak: TRT SPOR