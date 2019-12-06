Yunanistan Büyükelçiyi sınır dışı ediyor

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Doğu Akdeniz mutabakatı sonrası Yunansitan ve Mısır tepkilerini göstermişti. Anlaşma detaylarını öğrenmek isteyen Yunanistan, Libya'ya cuma gününe kadar süre vermişti. Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'nin 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, 27 Kasım'da imzalandı.

Türkiye, bu anlaşmayla Yunanistan'la Güney Kıbrıs ve Mısır arasında bir kalkan oluşturdu ve münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını çizdi.



