Yunanistan, Doğu Akdeniz Anlaması'na imza atan Türkiye'yi BM'ye şikayet etti
Atina yönetimi, Türkiye'yi BM'ye şikayet ederek Libya ile Doğu Akdeniz anlaşmasına imza atan Ankara'nın kınanmasını talep etti.
Atina yönetimi, Libya ile Doğu Akdeniz anlaşmasına imza atan Ankara'nın kınanmasını talep etti.
Doğu Akdeniz Anlaşması'nın sancıları sürüyor
Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz planlarını alt üst eden anlaşmasının yol açtığı deprem, sürüyor. Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, Ankara'nın kınanmasını istedi. Atina yönetimi, anlaşmanın bölgesel istikrarsızlığa yol açacağını savunuyor.
Yunanistan, daha önce Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı almıştı.