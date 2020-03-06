Türkiye Yunanistan göçmenleri yarı çıplak gönderdi

Yunanistan göçmenleri yarı çıplak gönderdi

Türkiye

Yunanistan göçmenleri yarı çıplak gönderdi

Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin Yunan polisi ve askerleri ile mücadelesi bir haftadır sürüyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilen göçmenler yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi.

06 Mart 2020, Cuma 13:20 Son Güncelleme:
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Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildi. Göçmenlerin üzerindeki para ve giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi.

Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri’nden geri gönderdi.

Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

DHA

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