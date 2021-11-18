Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 düştü
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.
18 Kasım 2021, Perşembe 19:54 Son Güncelleme:
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda bulunan Andravida bölgesi yakınlarında düşen F-16 uçağının pilotu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Pilotun düşüşten hemen önce fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı, sağlığının iyi olduğu kaydedildi.
AA
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