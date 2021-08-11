Yunanistan için korkutan tahmin! Yangınların sönmesi aylar sürebilir

CNN International muhabiri Eleni Giokos, Yunanistan’ın Eğriboz adasındaki son durumu CNN TÜRK canlı yayınında Kaan Temeltaş’a değerlendirdi, yangınların söneceği tarihle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

“Şu anda acil durum hizmetlerinden yapılan açıklamadan anladığımız kadarıyla yangının tekrar yükselmesini engellemeye çalışıyorlar ki bir daha yayılmasın. Yunanistan’da ülkenin belirli bölümlerinde hala orman yangınlarını görüyoruz. Özellikle de Mora (Peloponez) yarımadasında ve Eğriboz’da olmak üzere. Burada neredeyse bin tane itfaiye eri mücadele ediyor. 200’den fazla da itfaiye aracı da var. Uluslararası destek de var bu orman yangınlarını kontrol altına almak için.

ELİYLE GÖSTERDİ: HEPSİ YOK OLDU

Arkamdaki manzarayı size de göstermek istiyorum. Göz alabildiğince bir yıkım var burada. Binlerce hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Buralara el değmemiş, balta değmemiş ormanlardı burası tamamen yok oldu. Yerel halk şok olmuş durumda ve birçoğu da bu ormandan gelirini elde ediyordu. Çoğu çiftçiydi ve birçok toprak kül oldu. Burada şunu da bilmek çok önemli ve duyduğumuz şeylerden biri de bu bir itfaiye eriyle konuştuk sabah. Bu durum aylarca sürebilir dediler. Hatta birkaç gün önce gördüğümüz yangınların sönmesine rağmen yerin hâlâ sıcak olduğunu görüyorsunuz ve yangın kokusu burnunuza geliyor. Bu durum da aylarca sürebilir dediler.

YANGINLARIN SÖNMESİ AYLAR SÜREBİLİR

Binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini biliyoruz. Eğriboz’da çok fazla kişi tahliye edildi feribotlarla. İnsanlar son bir defa adalarına yanarken baktılar. Bir gönüllü itfaiyeci hayatını başka can kaybı yok şimdiye kadar. Çok başarılı bir tahliye operasyonu olduğunu söyledi hükümet. Şunu da söylemem lazım dokuzuncu gününe girdi orman yangınlarıyla mücadele Eğriboz’da bu yüzden çok uzun ve kabus gibi bir yolculuk diyebilirim. Adayı araçla geziyoruz ve gezdiğimizde şunu gördük hep dumanlar çıkıyor. Küçük yangınlar ve ateşler görüyoruz ve bunların yeniden başlatma riski var yangını en büyük risk bu. Bir ateşin yayılma fırsatı varsa yayılıyor. Rüzgar da hızlandı bugün. Söylediklerine göre bu da çok büyük bir sorun olabilir. Yunanistan’da hava çok sıcak bu da durumu daha kötü etkiliyor. Bugün görüş alanının artmasıyla havadan daha fazla takviye yapılması hava aracının gelmesi bekleniyor. Yeni yangınların çıktığı özellikle karadan ulaşması zor bölgelere bu araçlar su taşıdı. Ve toprağı da sürekli nemli tutmaya çalışıyorlar. Ki yangınlar yeniden nüksetmesin.



