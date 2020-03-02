Yunanistan sınırda bir göçmeni öldürdü

Türkiye'nin Yunanistan sınırında Avrupa'ya geçmek için bekleyen göçmenler ile Yunan kuvvetleri arasında zaman zaman temaslar yaşanıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Yunanistan sınırdan geçmek isteyen göçmeni sırtından vurarak hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Avrupa'ya gitmek için sınıra giden ve geçmek isteyen göçmenlere Yunanistan müdahale etti. Sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti.

TRT Haber muhabiri Altuğ Acer'in verdiği bilgiye göre, İpsala bölgesinden Yunanistan’a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü.

Emed, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışıldı. Ancak Türk sınırına geldiğinde hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer öldürülen göçmeni alarak Enez’deki hastanenin morguna kaldırıldı.





İlgili Haberler Hamaney'e yakın isim koronavirüsten öldü







